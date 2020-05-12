Evlere bisikletli servis

Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Platformu, Bisikletliler Kooperatifi ve Bisikletli Ulaşım Derneği üyeleri, müsait günlerinde gönüllü olarak Bayraklı Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışıp sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaş ile hasta ve engellilere hizmet veriyor. BisiDestek adıyla Bayraklı sokaklarında pedal çeviren üyeler, ihtiyaçları evlere ulaştırıyor.