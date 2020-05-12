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    HaberlerEge Haberleri Evlere bisikletli servis
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    12.05.2020 - 07:00 |

    Evlere bisikletli servis

    Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Platformu, Bisikletliler Kooperatifi ve Bisikletli Ulaşım Derneği üyeleri, müsait günlerinde gönüllü olarak Bayraklı Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışıp sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaş ile hasta ve engellilere hizmet veriyor.

    Evlere bisikletli servis

    Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Platformu, Bisikletliler Kooperatifi ve Bisikletli Ulaşım Derneği üyeleri, müsait günlerinde gönüllü olarak Bayraklı Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışıp sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaş ile hasta ve engellilere hizmet veriyor. BisiDestek adıyla Bayraklı sokaklarında pedal çeviren üyeler, ihtiyaçları evlere ulaştırıyor.

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