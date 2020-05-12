12.05.2020 - 07:00 |
Evlere bisikletli servis
Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Platformu, Bisikletliler Kooperatifi ve Bisikletli Ulaşım Derneği üyeleri, müsait günlerinde gönüllü olarak Bayraklı Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışıp sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaş ile hasta ve engellilere hizmet veriyor.
Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Platformu, Bisikletliler Kooperatifi ve Bisikletli Ulaşım Derneği üyeleri, müsait günlerinde gönüllü olarak Bayraklı Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışıp sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaş ile hasta ve engellilere hizmet veriyor. BisiDestek adıyla Bayraklı sokaklarında pedal çeviren üyeler, ihtiyaçları evlere ulaştırıyor.
Silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralıDiyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, aralarında kadın ve bir çocuğun da bulunduğu 6 kişi yaralandı.
Corona virüsten sıkıldı, salatalık ve havuçtan piyano yaptıEskişehir'de corona virüs sürecinde yaşından dolayı sokağa çıkamayan 7 yaşındaki Ege Yılmaz, bilgisayar programı ve çeşitli teknolojik aletler kullanarak, tuşları havuç ve salatalıklardan oluşan piyano düzeneği tasarladı.