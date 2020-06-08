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    HaberlerEge Haberleri Evleri beyaz boyama geleneği sürüyor
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    08.06.2020 - 00:03 |

    Evleri beyaz boyama geleneği sürüyor

    Evleri beyaz boyama geleneği sürüyor

    Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, Menteşe ilçesinde, eski Muğla evlerinin yaşatıldığı kentsel sit alanındaki mahallenin sakinleri, belediyenin ücretsiz dağıttığı kireçle evlerini boyadı. Muğla evlerinin ve bacalarının beyaza boyanmasının kentte uzun yıllardır sürdürülen bir gelenek olduğunu belirten Menteşe Belediyesi Başkanı Bahattin Gümüş, “Beyaz badana aynı zamanda şehrimizin temizliğini de gösteriyor. Vatandaşlarımıza bu hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi l AA

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