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    HaberlerEge Haberleri Evliliğin temel direği sevgi ve saygıdır
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    16.02.2020 - 00:02 |

    Evliliğin temel direği sevgi ve saygıdır

    Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde 63 yıllık evli Ali-Münevver Bardak çifti ile Büyükdağlı Mahallesi’nde ikamet eden 68 yıllık evli Nuri-Fatma Aymak çiftini evinde ziyaret etti.

    Evliliğin temel direği sevgi ve saygıdır

    Asıl sevginin bir ömrü beraber geçirmek olduğunu vurgulayan İnal, “Evlilik kutsal bir müessese. Sevgi ve saygı bu işin temel direği. Asıl sevgi ise bir ömrü beraberce geçirebilmek” dedi.

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