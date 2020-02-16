16.02.2020 - 00:02 |
Evliliğin temel direği sevgi ve saygıdır
Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde 63 yıllık evli Ali-Münevver Bardak çifti ile Büyükdağlı Mahallesi’nde ikamet eden 68 yıllık evli Nuri-Fatma Aymak çiftini evinde ziyaret etti.
Asıl sevginin bir ömrü beraber geçirmek olduğunu vurgulayan İnal, “Evlilik kutsal bir müessese. Sevgi ve saygı bu işin temel direği. Asıl sevgi ise bir ömrü beraberce geçirebilmek” dedi.
İstanbul'da bekçilere saldırıBahçelievler'de devriye görevi yapan 3 bekçi, şüphelenerek kimlik sordukları kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. 3 bekçi yaralanırken, şüpheli silahla vurularak yakalandı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan bekçiler ile şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Survivor 1 Bölüm FragmanıSurvivor 2020 için heyecanlı bekleyiş başladı. Yarın ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan yarışmanın 1. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İlk bölümden oldukça heyecan yaratacak olan Survivor 2020'de Ünlüler ve Gönüllüler takım kadrolarını ile ilk fragmanı sizler için bir araya getirdik...