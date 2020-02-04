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    HaberlerEge Haberleri Evren yerine Türkan Saylan
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    04.02.2020 - 07:00 |

    Evren yerine Türkan Saylan

    Menderes Belediyesi, 12 Eylül darbesinin mimarı Kenan Evren’in ismini ilçe sınırlarından kaldırıyor.

    Evren yerine Türkan Saylan

    Menderes Belediyesi, 12 Eylül darbesinin mimarı Kenan Evren’in ismini ilçe sınırlarından kaldırıyor. Büyükşehir Belediyesi, Harita CBS Daire Başkanlığı’nın kayıtlarında kalan ve halen kullanılmayan Bergama-Zeytindağ Mahallesi’nde Kenan Evren Caddesi, Foça Merkez Atatürk Mahallesi’nde Kenan Evren Caddesi, Menderes Özdere Orta Mahallesi’nde Kenan Evren Caddesi, Ödemiş Kayaköy Mahallesi’nde Kenan Evren Sokak’ın isimlerinin değiştirilmesi istenmişti. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe’nin çağrısı üzerine kalanlarla ilgili işlemler yapılmaya başlandı. Menderes Belediyesi de Özdere’deki Kenan Evren Caddesi’nin ismini Türkan Saylan Caddesi yapma kararı aldı. Başkan Mustafa Kayalar’ın da onayladığı işlem, mecliste kabul edildikten sonra hayata geçecek.

    Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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