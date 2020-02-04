Evren yerine Türkan Saylan

Menderes Belediyesi, 12 Eylül darbesinin mimarı Kenan Evren’in ismini ilçe sınırlarından kaldırıyor. Büyükşehir Belediyesi, Harita CBS Daire Başkanlığı’nın kayıtlarında kalan ve halen kullanılmayan Bergama-Zeytindağ Mahallesi’nde Kenan Evren Caddesi, Foça Merkez Atatürk Mahallesi’nde Kenan Evren Caddesi, Menderes Özdere Orta Mahallesi’nde Kenan Evren Caddesi, Ödemiş Kayaköy Mahallesi’nde Kenan Evren Sokak’ın isimlerinin değiştirilmesi istenmişti. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe’nin çağrısı üzerine kalanlarla ilgili işlemler yapılmaya başlandı. Menderes Belediyesi de Özdere’deki Kenan Evren Caddesi’nin ismini Türkan Saylan Caddesi yapma kararı aldı. Başkan Mustafa Kayalar’ın da onayladığı işlem, mecliste kabul edildikten sonra hayata geçecek.