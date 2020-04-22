‘Eylem planında ilk adım tamam’

Bodrum’da, Kovid-19 tedbirleri kapsamında tarımsal ve hayvansal üretimin kesintiye uğramaması ve tüketicinin mağdur olmaması için Belediye tarafından hazırlanan Acil Eylem Planı kapsamında, üreticilere fide hibesine başlandı. Bodrum Belediyesi’nin pandemi ile mücadele sürecinde oluşturulan Tarımsal Üretime Destek ve Planlama Kurulu tarafından hazırlanan plan çerçevesinde, domates, biber, salatalık patlıcan ve marulun farklı cinslerinden oluşan toplam 104 bin fidenin 65 bin adetlik ilk partisi, tarımın önemli merkezlerinden Karaova’da dağıtıldı.

Fide dağıtım törenine Başkan Ahmet Aras da katıldı.