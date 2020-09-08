Eylül ayı çok farklı

Balıkesir’in, düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı, Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilen törenle kutlandı. Balıkesir’in, İstiklal Madalyası talebinin alt yapısını ciddi anlamda hazırladıklarını söyleyen Büyükşehir Başkanı Yücel Yılmaz, “Balıkesir, Batı Cephesi’nin ‘İstiklal Madalyalı’ şehri olmayı fazlasıyla hak ediyor. Milli Mücadele ateşinin yakıldığı ilk şehirdir. 6 Eylül; modern, güçlü ve büyük Türkiye’nin, Cumhuriyetle taçlandırılacağı süreçte bağımsızlığını her şeyin üstünde tutan bir halkın, işgalci güçlere karşı destanlar yazdığı bir serüvenin adıdır” dedi.



Manisa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98’inci yıldönümü kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de, “30 Ağustos 1922’de Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Manisa’nın yaşadığı zulüm ve esaretin 8 Eylül 1922’de son buldu” dedi. İşgalci Yunan ordusunun kaçarken Manisa’nın yüzde 85’ini yakıp yıktığını anlatan Ergün, “Bu güzel şehir için taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun diyorum. Büyükşehir olarak 11 yılı aşkın süredir bu güzel şehrin daha da güzelleşmesi için canla başla çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.