Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artış kaydetti. Rakam, EİB’in 81 yıllık tarihinde eylül ayı rekoru olarak kayıtlara geçti. Dört ihracatçı birliği de eylül ayında 100 milyon dolar barajını ilk kez geçmeyi başardı. Öte yandan ocak- eylül döneminde 9 milyar 299 milyon dolarlık ihracata imza atan EİB, son 1 yıllık dönemde ise, 12 milyar 793 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdı.

100 milyon baraji

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, Ege Maden İhracatçıları Birliği ile Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, eylül ayında 100 milyon dolar barajını ilk kez geçmeyi başardı.

2020 yılının son çeyreğine moralli girdiklerini belirten EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, son 4 aylık periyotta 4 milyar 458 milyon dolar ihracat rakamına ulaştıkları bilgisini verdi.