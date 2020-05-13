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    HaberlerEge Haberleri ‘Eylüle kadar aşı yapacağız’
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    13.05.2020 - 07:00 |

    ‘Eylüle kadar aşı yapacağız’

    Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koruyucu aşılama programı kapsamında İzmir’de sahipli kedi ve köpeklere kuduz aşılaması yapılıyor.

    ‘Eylüle kadar aşı yapacağız’

    Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koruyucu aşılama programı kapsamında İzmir’de sahipli kedi ve köpeklere kuduz aşılaması yapılıyor. 24 Şubat’ta başlayan aşılama programının 29 Mayıs’ta bitirilmesinin planlandığını, ancak Kovid-19 süreci nedeniyle programın değiştirildiğini belirten, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, “Kuduz aşılama programı, Eylül ayının ilk haftasına kadar uzatıldı. Bu hastalıkta herhangi mevsimsel bir etmen söz konusu olmadığı için ve aşısız hayvan kalmaması adına böyle bir uzatma kararı aldık. Hayvanlarını aşılatmak isteyen vatandaşlarımız, hem klinisyen veteriner hekimlerce kliniklerde hem de ilçe müdürlüklerimizde aşılama yaptırabilir” dedi.

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