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    HaberlerEge Haberleri Eynal’da sağlıklı tatile ilgi
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    30.11.2020 - 00:02 |

    Eynal’da sağlıklı tatile ilgi

    Eynal’da sağlıklı tatile ilgi

    KÜTAHYA Simav’daki Eynal Kaplıcaları yoğun ilgi görüyor. Eşyalı apart tarzı motellerde bir aile günlüğü 80 ila 145 lira arasında rahatça konaklama imkanı bulabiliyor. Simav denilince, şifalı sularıyla 14 çeşit hastalığa iyi gelen Eynal Kaplıcaları’nın akla geldiğini belirten Belediye Başkanı Adil Biçer, “Kaplıca suyumuzun romatizma başta olmak üzere siyatik, kırık-çıkık, cinsel rahatsızlıklar, cilt ve deri hastalıkları, nevrit, nevralji, ruhen ve bedenen görülen yorgunluklar, mide ülseri, böbrek taşlarının dökülmesi gibi tam 14 çeşit hastalığa iyi geldiğini bilimsel olarak ispatlanmış bulunuyoruz. Üstelik kaplıcamızın bulunduğu alan tam anlamıyla bir doğa harikası” dedi.

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