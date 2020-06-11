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    HaberlerEge Haberleri Ezanı makamına göre okuyacaklar
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    11.06.2020 - 00:02 |

    Ezanı makamına göre okuyacaklar

    İzmir'de, merkezi sistemin frekansına korsan şekilde giren kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin yaptığı müzik yayının ardından her camide ayrı ayrı ezan okunduğu eski sisteme dönüldü.

    Ezanı makamına göre okuyacaklar

    İl genelindeki imam ve müezzinlere, ezanı güzel okuma dersleri verilmesi için harekete geçildi. İlk etapta 36 noktada uzman hocaların eğitmenliğinde kurs açıldı. Yine ilk etapta 400 imam ve müezzin kursa katıldı. İlk kursun 80 saat süreceği, merkezi sistemin olmadığı dönemde olduğu gibi her camideki görevlilerin kendi cihazından ezanı okuyacağı belirtildi. İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, kursları ziyaret etti. Balkan, “Merkezi sistemden çıktığımız bu günlerde hocalarımız ezanı kendi camilerinde okuyacak. Kursiyerler ezanı makamlarına göre okuyacak. Kurslar bittiğinde güzel olan ezanlarımız daha güzel okunacak” dedi. 

    İzmir'de sosyal mesafeye yine uyulmadıİzmir'de hafta içi olmasına rağmen Kordonboyu'na akın eden vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı ve birçoğunun maske takmadığı görüldü.
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