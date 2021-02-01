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    HaberlerEge Haberleri Fabrikadaki yangın 7 saatte söndürüldü
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    01.02.2021 - 00:01 |

    Fabrikadaki yangın 7 saatte söndürüldü

    Fabrikadaki yangın 7 saatte söndürüldü

    İzmir’in Dikili ilçesinde, kuruyemiş fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 7 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Kabakum Mahallesi’ndeki bir kuruyemiş fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların fark ettiği yangın, itfaiyeye bildirildi. Ekiplerin yaklaşık 7 saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangında, büyük çaplı hasar oluştu. Fabrika yetkilileri, yangın sırasında basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı.

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