Fabrikadaki yangın 7 saatte söndürüldü

İzmir’in Dikili ilçesinde, kuruyemiş fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 7 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Kabakum Mahallesi’ndeki bir kuruyemiş fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların fark ettiği yangın, itfaiyeye bildirildi. Ekiplerin yaklaşık 7 saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangında, büyük çaplı hasar oluştu. Fabrika yetkilileri, yangın sırasında basın mensuplarının görüntü almasını engellemeye çalıştı.