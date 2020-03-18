18.03.2020 - 00:03 |
Fahiş fiyat denetimi...
Kuşadası ile Saruhanlı belediyeleri zabıta ekipleri, koronavirüs nedeniyle marketlerde fahiş fiyat denetimi yaptı.
Özellikle genel temizlik ürünü satışı yapan marketleri denetleyen ekipler, fiyatları ve etiketleri kontrol etti. Alış ve satış faturalarını beyan edemeyen marketler hakkında tutanak tutuldu.
Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Türkiye'de ilk ölüm gerçekleştiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı." ifadelerini kullandı. Bakan Koca, Türkiye'deki toplam vaka sayısının 98'e yükseldiğini açıkladı.