07.10.2020 - 00:03 |
Fahiş fiyata su satışı yasaklandı
Milas Belediyesi, meclis toplantısını tamamlandı. Mecliste, Labranda Su Şişeleme Fabrikası’nda kurulan Combimatik Pet Su Makinesi’nde üretilen 0.5 L ve 1.5 L haricinde 0.33 L ve 1 L pet suyun fiyatına karar verildi.
0.33 litre su 24’lü koli 6 liradan, 0.50 litre su 12’li koli 4.30 liradan, 1 litrelik şişeler 6’lı koli halinde 4.50 liradan satılacak. Başkan Muhammet Tokat, “Fahiş fiyata su satan bayilerimizin sözleşmesini iptal edeceğiz” dedi.