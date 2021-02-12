Fahri hemşeri olacak

Bursa’nın İnegöl ilçesine tayini çıkan Milas Kaymakamı Eren Arslan, Başkan Muhammet Tokat’ı ziyaret etti. Arslan, “Geldiğim günden bugüne kadar halkımızın sorunlarının, taleplerinin çözüm noktasında göstermiş olduğunuz işbirliği destek ve uyumlu çalışma için teşekkür ediyorum” dedi. Başkan Tokat da, “Biz sizi fahri hemşerimiz olarak kabul ediyoruz” diye konuştu.