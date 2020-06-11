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    HaberlerEge Haberleri Faizler düştü, konut piyasası hareketlendi
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    11.06.2020 - 00:01 |

    Faizler düştü, konut piyasası hareketlendi

    Kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını birinci elde yüzde 0.64, ikinci elde de yüzde 0.74’e düşürmesi, İzmir’deki konut piyasasını hareketlendirdi.

    Faizler düştü, konut piyasası hareketlendi

    İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, “Hiç beklemediğimiz bir zaman açıklama yapıldı. İşlerimizde bir anda artış sağladı” dedi. Bazı fırsatçıların bu durumu kullanarak fiyatları artırdığını da kaydeden Güleroğlu, “Bu 5-10 gün daha böyle gider. Ondan sonra normal halini bulur. Yatırımcı kesinlikle iyi bir emlak danışmanıyla çalışsın” dedi. l DHA

    İzmir'de sosyal mesafeye yine uyulmadıİzmir'de hafta içi olmasına rağmen Kordonboyu'na akın eden vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı ve birçoğunun maske takmadığı görüldü.
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