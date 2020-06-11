11.06.2020 - 00:01 |
Faizler düştü, konut piyasası hareketlendi
Kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını birinci elde yüzde 0.64, ikinci elde de yüzde 0.74’e düşürmesi, İzmir’deki konut piyasasını hareketlendirdi.
İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, “Hiç beklemediğimiz bir zaman açıklama yapıldı. İşlerimizde bir anda artış sağladı” dedi. Bazı fırsatçıların bu durumu kullanarak fiyatları artırdığını da kaydeden Güleroğlu, “Bu 5-10 gün daha böyle gider. Ondan sonra normal halini bulur. Yatırımcı kesinlikle iyi bir emlak danışmanıyla çalışsın” dedi. l DHA