‘Faizlerini silelim’

CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, TBMM’ye üreticinin Tarım Kredi Kooperatifleri ve başta Ziraat Bankası olmak üzere tüm kamu bankalarına olan kredi borçlarının faizlerinin silinmesi ve kalan anapara tutarının 60 eşit taksite bölünmesine ilişkin kanun teklifi sundu. Sındır, kanun teklifine ilişkin yapmış olduğu açıklamada, “Pandemi şartlarında sofralarımızdan gıdayı eksik etmemek için özveriyle çalışan çiftçilerimizin, daha da fazla desteğe ihtiyaçları olduğu açıktı. İktidara bir kez daha seslenmek istiyorum, üreticilerimizi kösteklemeyi bırakın destekleyin!” dedi.