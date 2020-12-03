03.12.2020 - 00:00 |
Fakir Baykurt’ta başvur sürüyor
Çiğli Belediyesi’nin ikinci kez düzenleyeceği Fakir Baykurt Roman Ödülü başvurularının 5 Mart 2021’e kadar devam edeceği açıklandı.
Yazarlar, eserlerinin 10 adet örneğiyle yaşam öykülerinin, açık adreslerinin ve iletişim bilgilerinin yer aldığı roman dosyasını elden veya kargo yoluyla Çiğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne teslim edebilecek. Kazananın 9 Temmuz 2021’de duyurulacağını belirten Başkan Utku Gümrükçü, “Edebiyatla ilgili yazan çizen herkesi bekliyoruz” diye konuştu.