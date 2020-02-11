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    HaberlerEge Haberleri ‘Fark yaratıyoruz’
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    11.02.2020 - 07:00 |

    ‘Fark yaratıyoruz’

    MASKİ Genel Müdürlüğü, 37 milyon lira yatırım bedeliyle Gürle İçme Suyu Tesisi’nden şehir merkezine gelen isale hattındaki ana hat döşeme çalışmasını tamamladı, çelik boru imalatlarının yapıldığı, 10 kilometrelik bölümde sızdırmazlık testlerine de başladı.

    ‘Fark yaratıyoruz’

    MASKİ Genel Müdürlüğü, 37 milyon lira yatırım bedeliyle Gürle İçme Suyu Tesisi’nden şehir merkezine gelen isale hattındaki ana hat döşeme çalışmasını tamamladı, çelik boru imalatlarının yapıldığı, 10 kilometrelik bölümde sızdırmazlık testlerine de başladı. Başkan Ergün de, yaptıkları yatırımlarla Manisa’da fark yaratmaya devam ettiklerini söyledi. Manisa için en önemli doğal kaynak sularından biri olan Gürle’de il merkezine ulaşan suyun kapasitesi de yaklaşık 5 kat artacak. Merkezin içme suyu rezervini artırmak için çalıştıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Yaptığımız yatırımlarla Manisamızda fark yaratmaya devam ediyoruz” dedi.

    Çavuşoğlu: "Tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğizDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki saldırıda şehit düşen Türk askerlerine Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyerek, "İçeride nasıl temizlediysek, nerede olursa olsun, tüm teröristleri temizleyinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.
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    Esed rejimi Türk askerine saldırdı! 5 şehit, 5 yaralıİdlib'in kuzeyinde Esed rejiminin topçu atışı sonucu 5 asker şehit oldu, 5 asker de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, saldırı sonrası tespit edilen hedeflerin ateş altına alındığını açıkladı.
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