‘Fark yaratıyoruz’

MASKİ Genel Müdürlüğü, 37 milyon lira yatırım bedeliyle Gürle İçme Suyu Tesisi’nden şehir merkezine gelen isale hattındaki ana hat döşeme çalışmasını tamamladı, çelik boru imalatlarının yapıldığı, 10 kilometrelik bölümde sızdırmazlık testlerine de başladı. Başkan Ergün de, yaptıkları yatırımlarla Manisa’da fark yaratmaya devam ettiklerini söyledi. Manisa için en önemli doğal kaynak sularından biri olan Gürle’de il merkezine ulaşan suyun kapasitesi de yaklaşık 5 kat artacak. Merkezin içme suyu rezervini artırmak için çalıştıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Yaptığımız yatırımlarla Manisamızda fark yaratmaya devam ediyoruz” dedi.