Farkındalık için koştu...

Uşaklı ultra maraton sporcusu Akın Yeniceli, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’ne dikkat çekmek için, sırt çantasına yüklediği mamalarla yaklaşık 34 kilometre koştu. Yeniceli, Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde teslim aldığı mamaları, şehir merkezindeki Tiritoğlu Parkı’nda Vali Funda Kocabıyık’a teslim etti. Tüm canlılara saygı gösterilmesi gerektiğine dikkat çeken Vali Kocabıyık, “Hayvanlara karşı yapılan kötü muameleler kültür ve medeniyet değerlerimizle asla uyuşmaz. Bizim en büyük öğretilerimizden biri, kendimizden güçsüz ve bize muhtaç olan canlılara merhametli davranmamız gerektiği” dedi. - AA