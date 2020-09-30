‘Farkındalık paylaştıkça güzelleşecek’

Küratörlüğünü Tüzüm Kızılcan’ın yaptığı çalıştayın açılışına, Belediye Başkan Vekili Efe Berberoğlu ile Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı Başkanı Naile Göçen Çukurova da katıldı.

Göçtur Turizm Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Mehmet Nuri Göçen Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı Başkanı Naile Göçen Çukurova, farkındalığın paylaştıkça çoğalarak güzelleşeceğini belirtti, katılımcılara teşekkür etti.

Çalıştayın küratörü Kızılcan da, yurtiçi ve yurtdışından birçok uzman seramik sanatçısının bir araya geldiğini vurguladı. 3 kıtadaki 4 farklı ülkeden 16 sanatçının katıldığı çalıştay, 4 Ekim’e kadar sürecek. Eserler, bu tarihteki etkinlikte sergilenecek.