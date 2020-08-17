Fatih, Avrupa yolunda

Yıllardır altyapısından çıkan ve farklı takımlardan bünyesine kattığı birçok genci oynatmadan yollayıp eleştiri alan Göz Göz, transfer gerçekleşirse yetiştiricilik bedeli haricinde gelir elde edemeyecek. Göztepe’nin yine altyapı patentli eski futbolcularından Salih Kurucuk’un oğlu olan Fatih, sarı kırmızılılarda yetişip 2015 yılında 17 yaşındayken profesyonel yapıldı. Hayalini kurduğu A Takım’da 5 Türkiye Kupası maçı haricinde süre bulamayan genç futbolcu, önce 2016-17’nin ikinci yarısında Fethiyespor’a kiralandı, ardından aynı yaz Karagümrük’e bonservisiyle verildi. Ümit Milli Takım’a kadar yükseldiği İstanbul temsilcisiyle genç yaşında basamakları tek tek çıkan Fatih, 2018-19’da 2. Lig, geçen sezon da 1. Lig’de Play Off’ta şampiyonluk yaşayıp Süper Lig’e adım attı. Karagümrük’ün Süper Lig’e çıkmasına defansta görev yapmasına rağmen 24 maçta 5 golle katkı veren 22 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş ve Fenerbahçe’den sonra Avrupa ekiplerinin dikkatini çekti. Fatih için Almanya ve İtalya temsilcilerinin bonservis bedeli sorduğu öğrenilirken Freiburg’un 1 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi. Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Fatih’in Avrupa’ya transferi gerçekleşirse Göz Göz ligde forma bile giyemeden elinden uçan doğma büyüme Göztepeli oyuncusunu yurt dışında izleyecek. Yeni sezon öncesi antrenmanlarını sürdüren Göztepe’de çapraz bağ sakatlığı devam eden Halil Akbunar takımdan ayrı çalışırken Poko yarın İzmir’e gelecek.