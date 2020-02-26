26.02.2020 - 00:02 |
Fay hatları ve deprem konferansı
Turgutlu Belediyesi, Kent Konseyi ve 1920 Fikir ve Kültür Derneği tarafından Turgutlu’nun Fay Hatları ve Deprem Konferansı düzenliyor.
Eski belediye binasında bugün saat 20.00’de başlayacak konferansta, Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir konuşmacı olarak yer alacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama! İdlib'den acı haberCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Siyaset Akademisi’nin açılış dersinde konuşma yaptı. İdlib'de 3 şehidimizin olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3 tane şehidimiz var mekanları cennet olsun. Onun yanında rejim güçlerinin kaybı çok büyük. Mücadele orada hala devam ediyor, edecek. Ruslarla görüşmeler devam ediyor, edecek. Biz şunu söylüyoruz. Biz Adana Mutabakatı ile İdlib'deyiz" dedi.