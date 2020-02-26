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    HaberlerEge Haberleri Fay hatları ve deprem konferansı
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    26.02.2020 - 00:02 |

    Fay hatları ve deprem konferansı

    Turgutlu Belediyesi, Kent Konseyi ve 1920 Fikir ve Kültür Derneği tarafından Turgutlu’nun Fay Hatları ve Deprem Konferansı düzenliyor.

    Fay hatları ve deprem konferansı

    Eski belediye binasında bugün saat 20.00’de başlayacak konferansta, Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir konuşmacı olarak yer alacak.

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