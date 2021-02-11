Faydalı olan her projeye açığız

Konak Belediyesi, İzmir İş Kadınları Derneği’yle (İZİKAD) birlikte hazırladığı, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden 71 bin 415 lira hibe almaya hak kazanan “İzmir Birlikte Tasarım ve Üretim Merkezi Projesi’ni, Halil Rıfat Paşa Konağı’nda yapılan açılış töreniyle başlattı.

“Kamu kurumu, yerel yönetim, sivil inisiyatif bir araya gelince işte böyle güzel işler ortaya çıkıyor” diyen Belediye Başkanı Abdül Batur, şöyle konuştu:

STK’lara seslendi

“Şimdiye kadar çalışmalarımızın yüzde 90’ını sivil toplum örgütlerimizle birlikte gerçekleştirdik. Özellikle kadınlarımızın iş dünyasında ve diğer ekonomik sıkıntılarının aşılması noktasında yapılacak her türlü çalışmaya Konak Belediyesi olarak her zaman destek vermeye hazırız. Bu işin siyaseti değil, kentteki insanlara nasıl faydalı oluruz, kadınlarımıza, gençlerimize, çocuklarımıza nasıl faydalı oluruz, biz bunun derdindeyiz. Ben bu konuda sivil toplum örgütlerine seslenmek istiyorum: Konak Belediyesi projelere açıktır. İçişleri Bakanlığı tarafından açılan 7 projenin üçünü Konak Belediyesi yürütüyor. Bu da bizim için ayrı bir gurur kaynağı.”

İZİKAD) Başkanı Betül Sezgin ise “Konak Belediyesi desteğiyle oluşturacağımız bu merkezde aslında bir temel oluşturmak istiyoruz. Bu merkezde tekstil ve endüstriyel tasarımla başlayıp artırılmış gerçeklikle devam eden, üç boyutlu yazıcılarla baskı hizmetlerinin sunulduğu hatta yapay zeka uygularını da yanına alıp deney merkezi yaratmak istiyoruz” dedi.

Bakanlık olarak yaratıcı fikirleri açık olduklarını dile getiren İzmir Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Turgay Esen de, projenin özellikle pandemi döneminde kadınlara istihdam sağlanması açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

İş garantili

Konaklı 30 kadına, 3 ay boyunca düz dikiş, reçme ve overlok makinesi operatörlüğü, 10 kadına ise 10 günlük tekstil tasarımı eğitimi verilecek projeye; 25-45 yaş arası, en az lise mezunu, işsiz ve İŞKUR’dan daha önce yararlanmamış olanlar başvuru yapabilecek. Eğitim süreci, 1 Mart tarihinde Konak Belediyesi Aziziye Semt Merkezi’nde başlayacak. Kurslara katılmaya hak kazanan kadınlar İzmir İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından sigortalanacak ve günlük 35 lira maaş alacak. Proje yüzde 30 iş garantili olarak uygulanacak. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan 10 kadın, Yamanlar Tekstil’de işe yerleştirilecek.