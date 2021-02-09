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    09.02.2021 - 00:07 |

    Faylara dikkat!

    Faylara dikkat!

    Bornova Belediyesi, deprem mastır planını hazırlamak amacıyla çalışmalara başladı. Belediye, imar planlarını ilçe genelini kapsayacak çalışmalardan çıkacak sonuçlara göre yapmayı hedefliyor. 

    Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Tatar ile aynı üniversiteden Doç. Doktor Fikret Koçbulut, Bornova Belediyesi’nin jeofizik mühendisleri eşliğinde çalışmalara başladı. Amaçlarının yüzey faylanması tehlikesini ortaya koymak olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tatar, “Bölgede çok sayıda yıkıcı fay var ve bu faylar her an değişik büyüklükte yıkıcı deprem üretebilir” dedi.

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