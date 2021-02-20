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    HaberlerEge Haberleri Fazla söze gerek yok!
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    20.02.2021 - 07:00 |

    Fazla söze gerek yok!

    AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir’de yaşanan sel, su baskınları ve hortum olaylarını meclis gündemine taşıdı

    Fazla söze gerek yok!

    AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir’de yaşanan sel, su baskınları ve hortum olaylarını meclis gündemine taşıdı. İzmir’de alt yapı sorunu olduğunu CHP’nin genel başkanının bile kabul ettiğine dikkat çeken Yaşar Kırkpınar, “Yirmi beş yıldan beri İzmir’i yönetiyorsunuz, aslında fazla söze gerek yok, manzara ortada. Tüm bunlar ortadayken, CHP grup başkanvekilinin bahsettiği rakamlar sadece İzmir’in yüzde 11’ine tekabül ediyor. Bizim vurguladığımız ise İzmir’in yüzde 89’unda yağmursuyu ayrıştırma hattının olmamasıdır” şeklinde konuştu.

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