‘Fazlalıklar kaldırılmalı’

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na çağrıda bulunan Arda, kentsel dönüşüm alanlarında sıkıntılara yol açabilecek hazine miktar fazlalıkları şerhlerinin tapu kayıtlarından kaldırılarak vatandaşlarının mülkiyet sorununun çözülmesi için adım atılması gerektiğini söyledi.

Halil Arda, 8 yıl önce Aktepe ve Emrez mahallelerini içine alan bölgenin dönüşüm alanı ilan edildiğine, Büyükşehir’in girişimlerine karşın ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle dönüşümün tam olarak ilerleyemediğine vurgu yaptı. Arda, ilerleyen süreçte dönüşümün başlamasının ardından Aktepe’de hazine miktar fazlalıkları nedeniyle büyük sorunlar yaşanacağı uyarısında bulundu.