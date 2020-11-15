15.11.2020 - 00:04 |
‘Fazlalıklar kaldırılmalı’
İzmir depremi, kentsel dönüşümün önemini bir kez daha ön plana çıkardı. Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm alanlarından birini sınırlarında barındıran ve dönüşümün 8 yıldır ekonomik kriz engeline takıldığı Gaziemir’de, Belediye Başkanı Halil Arda, bölgede yaşanacak başka bir soruna dikkat çekti.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na çağrıda bulunan Arda, kentsel dönüşüm alanlarında sıkıntılara yol açabilecek hazine miktar fazlalıkları şerhlerinin tapu kayıtlarından kaldırılarak vatandaşlarının mülkiyet sorununun çözülmesi için adım atılması gerektiğini söyledi.
Halil Arda, 8 yıl önce Aktepe ve Emrez mahallelerini içine alan bölgenin dönüşüm alanı ilan edildiğine, Büyükşehir’in girişimlerine karşın ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle dönüşümün tam olarak ilerleyemediğine vurgu yaptı. Arda, ilerleyen süreçte dönüşümün başlamasının ardından Aktepe’de hazine miktar fazlalıkları nedeniyle büyük sorunlar yaşanacağı uyarısında bulundu.