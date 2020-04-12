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    HaberlerEge Haberleri Fedakarlıkla görevdeler
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    12.04.2020 - 00:01 |

    Fedakarlıkla görevdeler

    Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türk Polis Teşkilatı’nın 175. kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı,.

    Fedakarlıkla görevdeler

    “Ülkemizde yaşadığımız bu zor günlerde şehrimizin ve ülkemizin huzur ve güvenliği için büyük fedakârlıklarla görev yapan başta Denizli Emniyet Müdürlüğümüz olmak üzere; tüm Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, kutsal vazifeleri uğruna şahadet şerbeti içen şehit polislerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize ve ailelerine ise uzun ömürler diliyorum” diye konuştu.

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