12.04.2020 - 00:01 |
Fedakarlıkla görevdeler
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türk Polis Teşkilatı’nın 175. kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı,.
“Ülkemizde yaşadığımız bu zor günlerde şehrimizin ve ülkemizin huzur ve güvenliği için büyük fedakârlıklarla görev yapan başta Denizli Emniyet Müdürlüğümüz olmak üzere; tüm Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, kutsal vazifeleri uğruna şahadet şerbeti içen şehit polislerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize ve ailelerine ise uzun ömürler diliyorum” diye konuştu.
Emine Erdoğan'dan "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısıyla "evde kal" mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, fonda "Elbet bir gün buluşacağız" şarkısının yer aldığı videoda, "Şimdi hep birlikte evde kalacağız." mesajını verdi.
İşte Survivor birleşme partisinden görüntüler...Survivor yarışmasındaki birleşme partisi izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, birleşme partisinden görüntüleri sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştı. Ilıcalı'nın paylaştı görüntülerde yarışmacıların halay çektiği anlar görüldü.