Fedakarlıkla görevdeler

“Ülkemizde yaşadığımız bu zor günlerde şehrimizin ve ülkemizin huzur ve güvenliği için büyük fedakârlıklarla görev yapan başta Denizli Emniyet Müdürlüğümüz olmak üzere; tüm Türk Polis Teşkilatımızın 175. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, kutsal vazifeleri uğruna şahadet şerbeti içen şehit polislerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize ve ailelerine ise uzun ömürler diliyorum” diye konuştu.