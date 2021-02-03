Felaketler bitmiyor!

İzmir, şubat ayına önce depremlerle ardından sel felaketiyle başladı. Bir yandan koronavirüsle mücadeleyi sürdüren kentliler, bir yandan da şiddetli yağış ve lodosla karşı karşıya kaldı. Önceki gün gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar zaman zaman şiddetini artıran yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Konak, Balçova, Karabağlar, Karaburun, Bayraklı ve Karşıyaka’da sel nedeniyle ev ve işyerlerini su bastı, trafik akışı sağlanamadı.

Balçova sular altında

Balçova’nın Çetin Emeç Mahallesi’nde Hacı Ahmet Deresi taştı. Belediye ekipleri, taşan dereye iş makinalarıyla müdahale etti. Taşan dere nedeniyle bir sokak su altında kaldı. 30 yıldır Çetin Emeç Mahallesi’nde yaşadığını belirten Mehmet Akyol, “Böyle afet görmedim. Kaç tane araba dereye doğru sürüklendi” dedi. Kemal Yelçap da, her zaman su baskınları olduğunu ancak artık artığını ifade etti.

Altgeçit kapandı

Karabağlar’da Poligon Deresi’nin istinat duvarı yıkıldı. Bazı evleri su bastı. Fahrettin Altay Mahallesi’nde çok sayıda araç su içinde kaldı. İnönü Caddesi’nde ulaşım güçlükle sağlandı. İzmir Büyükşehir Binası’nın önünde bulunan Konak Alt Geçidi, sulara teslim oldu. İtfaiye ekipler, su pompalarıyla müdahale etti. Güzelyalı ve Mithatpaşa caddelerinde çok sayıda ev ve işyerinde su baskını yaşandı.

Karşıyaka’da İzmir-Çanakkale karayolu da olan Anadolu Caddesi’nde yolun su dolması nedeniyle trafik akışı durma noktasına geldi. Yol çevresindeki alanlara park edilmiş araçlar sular içinde kaldı. Cemal Gürsel Caddesi’nde de yoğun su birikintisi görüldü. Bayraklı’da İZBAN hattı kenarındaki yollar sel suyuyla doldu. Trafik olumsuz etkilendi.

‘Mecbur olmadıkça çıkmayın’

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, yoğun yağış nedeniyle kamu çalışanlarının tam gün idari izinli olduğunu açıkladı. Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Vali Köşger, “İzmir’e sekiz saatte şubat ayı ortalamasının üzerinde yağış düştü. Bu sebeple birçok altgeçit ve yollar su baskını nedeniyle tıkandı. Lütfen mecbur olmayan vatandaşlar sokağa çıkmasın. Yağmurlar yarın sabaha kadar devam edecek. Trafik kısmen rahatlasa da açılmayan noktalar var” ifadesini kullandı. İzmir Valiliği, kent genelindeki kuvvetli yağış nedeniyle şu ana kadar 775 su baskını, 23 mahsur kalma olayının gerçekleştiğini bildirdi. Bornova’da istinat duvarının çökmesi sonucu bina zarar gördü. Yağmur sonrası oluşan hasarı gidermek ve olası sıkıntılı durumların önüne geçmek üzere ekiplerin İzmir’in her yerinde görevlendirildiği kaydedildi. l AA

Kahverengine boyandı

İzmir’de, sağanak hayatı felç etti. Çok sayıda dere taştı, bazı evlerde su baskınları yaşandı, sürücüler ve yayalar yollarda kaldı. Karşıyaka Bostanlı semtinde de, yağıştan dolayı akan çamurlu suyla denizin bir bölümü kahverengine büründü.

Seferler durduruldu

İZBAN, şiddetli yağış nedeniyle Turan-Halkapınar arasındaki tren seferlerini geçici olarak durdurdu, Kemer-Gaziemir arasında da tek hat üzerinden seferler yapıldı. Tepeköy-Menemen hattında seferler aksadı. Turan-Halkapınar hattı, dün öğle saatlerinde yeniden açıldı.

Metrekareye 128 kilo yağış düştü

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, aralıksız yağan aşırı yağmurun yol açtığı olumsuzlukları gidermek için seferber oldu. Yağmur Hacı Ahmet, Mehmetçik, Hıfzıssıhha, Poligon, Gümüşpala, Yamanlar, Çitlenbik, Doğançay, Yahya, Karakoç derelerinin taşmasına ve su baskınlarına yol açtı. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye, fen işleri, park ve bahçeler ekipleri ve İZSU Genel Müdürlüğü’nün ilgili birimleri harekete geçti. Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, Dikili programını iptal etti, gelişmeleri izlemek ve ekipleri koordine etmek için afet koordinasyon merkezi olarak kullanılan İzmir Ulaşım Merkezi’ndeydi. Yağışla ilgili verileri paylaşan Başkan Soyer, “2020’de yıl boyunca yağan yağışın yüzde 18’i bir gecede yağdı” dedi. Soyer, vatandaştan zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını istedi. Son 11 saatte İzmir’in merkezinde metrekareye 128, Güzelyalı’ya 125.6, Karabağlar’a 119, Bayraklı’ya 110.4 kilo yağış düştü.

Altınyol’un Turan bölümünde su seviyesi yükseldi. Yoldaki suyu tahliye etmek ve trafik akışını rahatlatmak amacıyla Büyükşehir ekipleri seferber oldu. Ekipler orta refüjde kesitler açtı. Başkan Tunç Soyer de, bölgeye gitti, çalışmaları koordine etti.

1995’İ GEÇTİ

İzmir’in en son 1995 yılında yaşadığı sel felaketinde 4 saat içinde metrekareye yaklaşık 100 kilogram yağış düşmüş, 61 kişi yaşamını yitirmişti. Açıklamaya göre yaşanan sağanakla ise kentte metrekareye 126 kilogram yağış düştü.