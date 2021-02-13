‘Felaketlerle boğuşuyoruz’

Çeşme’de önceki gece meydana gelen hortum ve kentin birçok ilçesini etkileyen dolu yağışı nedeniyle, Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle sahada destek çalışmalarına katıldı. Hortumun vurduğu Alaçatı’da incelemelerde bulunan Başkan Tunç Soyer, “İzmir felaketlerle boğuşmaya devam ediyor. Belediye olarak ihtiyaç duyan tüm yurttaşlarımızın yanında olacağız” dedi.

İzmir’de dün akşam meydana gelen ve Çeşme Alaçatı Port bölgesini etkileyen hortumda 16 kişi yaralandı. Hortum nedeniyle şantiyedeki konteynerler ve vinç direği devrildi, civardaki evlerin çatıları uçtu, büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Büyükşehir, çok sayıda ekip yönlendirerek çalışmalara destek verdi.

Olaydan büyük üzüntü duyduğunu dile getiren Başkan Tunç Soyer, “Kısacık bir sürede büyük bir felaket yaşandı. Gördüğümüz tablo çok üzücü ve felaketin boyutlarını da gösteriyor” dedi. Doğanın tahrip edildiği için dengesinin bozulduğuna da değinen Soyer, yaraları saracaklarını belirtti. Kentin bir hafta önce sel felaketi yaşadığını, ardından ise hortumun yerleşim yerlerini etkilediğini belirten Başkan Soyer, “Çatılar büyük ölçüde uçmuş vaziyette. Araçlar büyük zarar görmüş” diye konuştu.

‘Doğayla uyum şart’

Bu manzaraların hep uzak Doğu ülkelerinde, Latin Amerika’da yaşandığına tanık olduklarını şimdi ise aynı olumsuzlukların İzmir’de de meydana geldiğini ifade eden Başkan Soyer, “Demek ki iklim değişikliği dediğimiz şey, doğa felaketleri ve afetleri bize o kadar uzak değilmiş. Bunu da gördük. Doğanın dengesini bozdukça, onun üzerinde bir güç olduğumu zannettikçe biz, doğa da herkese ağzının payını veriyor. Gerçekten çok üzücü. Bizim doğa ile daha uyumlu ve doğayı koruyan bir yaşam tarzını ve yönetimi mutlaka çok fazla önemsememiz gerekiyor” diye konuştu.

‘Geçmiş olsun’

Felaketin yaralarını sarmak için Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ile inceleme yaptıklarını kaydeden Soyer şunları söyledi: “Sokağa çıkma yasağı nedeniyle anlaşılan vatandaşlar dışarıda olmadığı için de ucuz atlatıldı. Uçan kiremitlerin insanlara çok daha fazla zarar vermesi mümkün olabilirdi. En azından bu yaşanmadı. Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Yanlarında olacağız. İhtiyaçları neyse, uğradıkları hasar neyse yardımcı olmaya çalışacağız. Elimizden geldiğince yaraları saracağız.”

‘Üreticinin zararı tespit edilecek’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Urla’da dolu yağışı sonrası zarar gören seralarda da incelemelerde bulundu. Üreticinin zararının tespit edileceğini kaydeden Soyer, “Büyükşehir Hasar Tespit Komisyonu ekibimiz, bu bölgelerde çalışma başlattı. Bu işlem hızla yapılacak. Yine Torbalı, Selçuk, Seferihisar ilçelerinde de dolu yağışı, ekili alanlara zarara uğrattı. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi ile Yerel Hizmetler Yarımada Şubesi, 4 ekiple Çeşme ve Alaçatı’nın da içerisinde bulunduğu bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başladı” dedi.

‘Böylesini yaşamadım’

Alaçatı’da yaşayan gazeteci Korcan Karar, önce evde bir uğultu sesi duyduklarını söyledi, “Daha sonra giderek yükselen ve hiç alışık olmadığımız bir rüzgâr sesi geldi. Uğultuyla karışan bu sesi, kapalı evin içinden hissettik. Hemen dışarıya çıktım. Hava yağmurluydu, baktım şimşek çakıyor. Etraf da aydınlanınca hortumu hissettim” dedi. Alaçatı Port’un 750 metre ilerisinde oturduğunu söyleyen Karar, “Gece, yaşananların vahametinin farkında olamadık. Aslında, bir felaket yaşadık” vurgusunu yaptı. 6 yıldır Alaçatı’da oturduğunu dile getiren Karar, sözlerini şöyle noktaladı: “Ucuz atlattık. Şimdiye kadar, birçok doğa olayını haberci yanım nedeniyle yaşadım. Ama Ege’de, Çeşme’de bu denli kuvvetli bir doğa olayını ilk kez yaşıyorum.”

‘Tek tesellimiz, can kaybının olmaması’

Ayvalık’ta, fırtına ve hortum nedeniyle, önceki gece Küçükköy, Sarımsaklı, Çamlık ve yakın bölgelerde birçok ev ve işyeri hasar gördü. Belediye Başkanı Mesut Ergin, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, olası bir felaketin eşiğinden dönüldüğünü söyledi. Ergin, “Hortumun geçtiği yerlerde ciddi hasarlar yaşanmış. İnsanların dışarıda bulunmaması, büyük bir felaketin önüne geçti. Hemşehrilerimize geçmiş olsun, kimse merak etmesin, hasar gören yerlere yetişmeye çalışıyoruz. Can kaybı olmaması tek tesellimiz” dedi.

‘Yeniden olmayacak’

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Çeşme’de yaralanmalara ve hasara yol açan hortumun ardından bölgede kısa sürede benzer bir hava olayı beklenmediğini bildirdi. İzmir’de hava sıcaklığının 5-7 dereceye düşmesi, yüksek noktalarda da kar yağışı bekleniyor.