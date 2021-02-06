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    06.02.2021 - 07:00 | | F. EMRAH ERDOĞAN DHA

    Fenomene beş koyun hediye

    BALIKESİR’İN Havran ilçesinde, okul dışında kalan zamanlarını ailesine destek olmak amacıyla çobanlık yaparak geçiren Şevki Savran’a (12), Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) tarafından 5 anaç koyun ve tablet hediye edildi.

    Fenomene beş koyun hediye

    BALIKESİR’İN Havran ilçesinde, okul dışında kalan zamanlarını ailesine destek olmak amacıyla çobanlık yaparak geçiren Şevki Savran’a (12), Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) tarafından 5 anaç koyun ve tablet hediye edildi. Sempatik tavırlarıyla dikkatleri üzerine çeken Savran’ı ziyaret eden TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, bir yıllık eğitim masraflarını karşılayacaklarını belirtti, “O’nu üniversiteli olarak da görmek istiyoruz” dedi. Savran da, “Önceliğim okul. Yaşıtlarıma tavsiyem, hayvancılıkla uğraşmaları” diye konuştu.

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