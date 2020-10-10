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    10.10.2020 - 07:00 |

    Fenomenlikten patronluğa

    Lise yıllarında adım attığı sosyal medyada, Aleyna Tilki, Rumen şarkıcı Inna gibi ünlülerle birlikte çektiği videolar fenomen olan Tolga Olçaylı, pandemi döneminde başlattığı girişimiyle online alışveriş sitesi Trendyol’dan “Bu dönemde en fazla gelişme gösteren işletme” ödülünü kazandı.

    Fenomenlikten patronluğa

    Lise yıllarında adım attığı sosyal medyada, Aleyna Tilki, Rumen şarkıcı Inna gibi ünlülerle birlikte çektiği videolar fenomen olan Tolga Olçaylı, pandemi döneminde başlattığı girişimiyle online alışveriş sitesi Trendyol’dan “Bu dönemde en fazla gelişme gösteren işletme” ödülünü kazandı.
    Yaşar Üniversitesi Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü’nden üç yıl önce mezun olan Olçaylı, aldığı girişimcilik, e- ticaret gibi eğitimlerle, sosyal medyada kendine yeni bir yol açtı. Tolgys adıyla şirketini kurup Trendyol’a birkaç parça ürün koyduğunu belirten Olçaylı, “İlk başlarda hiç satış olmadı ancak özellikle pandemi dönemiyle birlikte siparişler artmaya başladı. 3 ay içinde satışlarımda büyük bir patlama gerçekleşti. Bu hızlı büyüme, Trendyol’un bu dönemdeki en hızlı büyüyen firma ödülünü de bana kazandırdı” dedi.

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