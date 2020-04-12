Ferhat Arıcan buruk gururunu Milliyet Ege’yle paylaştı: Finale kalsaydım şampiyon olurdum

Tüm dünyada spor müsabakalarının durdurulması sonrası, Uluslararası Cimnastik Federasyonu, Bakü’de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası’nın finallerini de ertelemişti. Nihai sonuç için eleme sıralamasının kabul edilmesine karar veren federasyon, Milli Cimnastikçi ve aynı zamanda Göztepe’nin sporcusu Ferhat Arıcan’ı finallere kadar olan bölümde sergilediği performansı ile paralel bar aletinde bronz madalya almasına karar verdi.



Finallerde performansını sergileyememesine rağmen Dünya üçüncülüğüne uzanan Arıcan, “Artistik Cimnastik Dünya Kupası’nda tedirginlik ve gerginlik içinde finallere kadar yarışmıştık. Ertesi gün finallere çıkacağımız gece, finallerin iptal edildiği haberini aldık. Bu habere başta şaşırıp üzülsek de sonrasında insan sağlığı için doğru bir karar olduğu düşüncesine vardık” dedi. “Bizler elemelere kaldığımız sonuçların finallerdeki performansımız olarak alınacağını tahmin etmiştik” diye konuşan Ferhat, “Finallere kalsaydım hedefim şampiyonluktu” diye konuştu.



‘Heyecanı yaşayamadım’

“2020 Tokyo Olimpiyatları’na Dünya Kupası Şampiyonu olarak gitmeyi çok isterdim” diyen Arıcan, “Ne yazık ki finallerde yarışarak şampiyonluğa uzanmam mümkün olmadı. En azından Olimpiyat sezonunda Dünya Kupası’nda bronz madalyaya hak kazanmış bir sporcu olarak gideceğim. Bu beni buruk da olsa mutlu ediyor. Bronz madalyamı da kürsüde, sırtımda Türk Bayrağı sarılı şekilde almayı çok isterdim. O yüzden madalya kazanmanın heyecanını tam anlamıyla yaşayamadım” dedi. Koronavirüs salgınıyla Türkiye’nin en doğru şekilde savaştığını belirten Arıcan, “Başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere devletin bütün birimleri virüs belasıyla tüm gücüyle savaşıyor. Bu süreçte sağlıklı beslenmeli ve evde mutlaka spor yapmalı. Millet olarak bu belanın da üstesinden geleceğiz” ifadelerini kullandı.



‘Erteleme kararı çok yerinde’

Sağlığın her şeyden önemli olduğu vurgusunu yapan Milli Cimnastikçi, “Ben ne kadar hırsla başarıya ulaşmak için elimden gelenin en iyisini yapsam da, sağlık olmadığı sürece hiçbir başarının anlamı yok. Cimnastik sporu antrenmansızlık konusunda hiçbir spora benzemez. 1 gün çalışmamak sizi 5 gün geri atar. Çalışmalarımı Milli Takım antrenörlerinin online eğitimleriyle sürdürüyorum. Formumu korumaya çalışıyorum” dedi. Olimpiyatların ertelenmesinin doğru bir karar olduğunu belirten Arıcan, “Bazı ülkeler antrenman yapabilecek bazıları da tedbirler kapsamında yapamayacaktı. Bu da olimpiyatların adalet duygusuna aykırıydı. Bu kararı destekliyorum. Bireysel olarak ertelenen olimpiyatlara en ince detayına kadar dikkat ederek hazırlanacağım” dedi.