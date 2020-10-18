85,65BİST1.1931.04EURO9.310.19USD7.930.03ALTIN484.31-0.62
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Ferhat Arıcan, madalyayı Sepil’e götürdü
    ABONE OL
    18.10.2020 - 00:00 |

    Ferhat Arıcan, madalyayı Sepil’e götürdü

    Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, son olarak Azerbaycan’daki Cimnastik Dünya Kupası’nda bronz madalya alan Milli Cimnastikçi Ferhat Arıcan ile bir araya geldi.

    Ferhat Arıcan, madalyayı Sepil’e götürdü

    Mersin’de düzenlenecek Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları çalışmaları hakkında bilgi alan Sepil, yaptığı açıklamada, son dönemde cimnastik branşında ülke olarak çok ciddi başarılara imza atıldığını söyledi, “Ferhat, Türkiye’yi ve Göztepe’yi Tokyo Olimpiyatları’nda başarıyla temsil edecek. Ferhat’ın dışında 2 sporcumuz daha Tokyo’ya gidebilir. Önümüzdeki süreçte açmayı planladığımız yeni branşlarımız var. Maalesef salon sorunumuz var, amatör branşlarımız için Gürsel Aksel Stadı’nın altını kullanabiliriz” dedi. Ferhat Arıcan ise çalışmaların çok verimli gittiğini, ilk olarak Avrupa Şampiyonası’nda ve diğer organizasyonlarda en iyi şekilde Türkiye’yi ve Göztepe’yi temsil edeceğini kaydetti.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kesin tarih belli oldu mu? Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

    Kesin tarih belli oldu mu? Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

    Milyonlarca kişi borçtan kurtulacak! İşte detaylar...

    Milyonlarca kişi borçtan kurtulacak! İşte detaylar...

    Ermenistan yine Gence'yi vurdu!

    Ermenistan yine Gence'yi vurdu!

    Antalya'nın ilk apartmanında yangın çıktı

    Antalya'nın ilk apartmanında yangın çıktı

    Sıradaki Haber