Ferhat Arıcan, madalyayı Sepil’e götürdü

Mersin’de düzenlenecek Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları çalışmaları hakkında bilgi alan Sepil, yaptığı açıklamada, son dönemde cimnastik branşında ülke olarak çok ciddi başarılara imza atıldığını söyledi, “Ferhat, Türkiye’yi ve Göztepe’yi Tokyo Olimpiyatları’nda başarıyla temsil edecek. Ferhat’ın dışında 2 sporcumuz daha Tokyo’ya gidebilir. Önümüzdeki süreçte açmayı planladığımız yeni branşlarımız var. Maalesef salon sorunumuz var, amatör branşlarımız için Gürsel Aksel Stadı’nın altını kullanabiliriz” dedi. Ferhat Arıcan ise çalışmaların çok verimli gittiğini, ilk olarak Avrupa Şampiyonası’nda ve diğer organizasyonlarda en iyi şekilde Türkiye’yi ve Göztepe’yi temsil edeceğini kaydetti.