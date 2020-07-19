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    HaberlerEge Haberleri Feribotların gelmemesi zora soktu
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    19.07.2020 - 00:00 |

    Feribotların gelmemesi zora soktu

    Avrupa Birliği Konseyi, koronavirüs etkisinin sürdüğü yaz aylarında, vatandaşlarının seyahat edebileceği ülkelerin listesini açıkladı.

     Listede, Türkiye yer almadı. Kararla, Güney Ege esnafı da Yunan adalarından turist gelemeyecek olmasının şokunu yaşadı. Marmaris’e geçen yıl 550 bin Yunan turist taşıyan, Rodos ile Simi adarından karşılıklı düzenlenen feribot seferleri durduruldu. Nisan-Eylül ayları arasında günü birlik olarak 90 bin turistin giriş yaptığı Kuşadası da, Samos Adası’ndan yapılan feribot seferlerinin iptal olmasıyla zor durumda kaldı.

    İlçe ekonomilerine büyük katkısı olan seferlerin bir an önce başlamasını isteyen esnaf ve acenteler, devletin AB nezdinde gerekli girişimlerde bulunmasını istedi. 

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