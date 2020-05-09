09.05.2020 - 00:02 |
Feriştah Nine annesine gitti
Muğla Kavaklıdere’de yaşayan ve Vefa Sosyal Destek Hattı’nı arayan 89 yaşındaki Feriştah Kahraman, rahatsızlığı sebebiyle annesinin kabrini ziyaret edemediğini belirterek, yardım talebinde bulundu. Jandarma ekipleri, yaşlı kadını evinden alarak kabristana götürdü.
Ekipler mezarda biriken otları da temizleyerek, çiçek bıraktı. Annesinin kabri başında dua eden Feriştah Nine, jandarma ekiplerine, “Allah’ım sizin evlatlarınız da size böyle baksın yavrularım” diye dua etti.
Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
Yok böyle davulcu! Herkes sahurda onun yolunu gözlüyorBursa'da korona virüsünde engel olamadığı davulcu, gönüllü olarak çıktığı sokaklarda vatandaşları Bülent Ersoy şarkılarıyla sahura uyandırıyor. Kendine özgü tarzıyla her gece adeta bir mini Bülent Ersoy konseri veren davulcunun gelmesini vatandaşlar gece olduktan sonra balkonlara çıkarak bekliyor.