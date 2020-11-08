Ferit Çakmak’ta modern dokunuş

Yolda, 4 bin metrekare satıh kaplama uygulanacak. Ayrıca yayaların önceliği düşünülerek 500 metrekare de kaldırım çalışması yapılacak. Başkan Mesut Ergin, kış mevsimi bastırmadan çalışmaları kısa sürede tamamlamayı planladıklarını söyledi, “Bölgede yaşayan vatandaşların bu konuda çok talepleri vardı. Sözümüzde durduk” dedi.