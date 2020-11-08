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    HaberlerEge Haberleri Ferit Çakmak’ta modern dokunuş
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    08.11.2020 - 02:43 |

    Ferit Çakmak’ta modern dokunuş

    Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Altınova Mahallesi’nde vatandaşlar arasında mezarlık yolu olarak da bilinen Ferit Çakmak Caddesi’nde yol yapım çalışmalarına başladı.

    Ferit Çakmak’ta modern dokunuş

    Yolda, 4 bin metrekare satıh kaplama uygulanacak. Ayrıca yayaların önceliği düşünülerek 500 metrekare de kaldırım çalışması yapılacak. Başkan Mesut Ergin, kış mevsimi bastırmadan çalışmaları kısa sürede tamamlamayı planladıklarını söyledi, “Bölgede yaşayan vatandaşların bu konuda çok talepleri vardı. Sözümüzde durduk” dedi.

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