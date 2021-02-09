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    09.02.2021 - 00:01 |

    Fethiye BLD yarışa tutundu

    ING Basketbol Süper Ligi’ndeki ilk sezonunda dibe demir atan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, üst üste 4 mağlubiyetin ardından evinde direkt rakiplerinden OGM Ormanspor’u 98-89 yenerek, kümede kalma yarışında umutlandı.

    Fethiye BLD yarışa tutundu

    Ligde 20 maçta 5 galibiyete ulaşan Fethiye, normal sezonun bitimine 10 hafta kala kurtuluş barajının 2 galibiyet gerisinde yer alıyor. Muğla temsilcisinde Elgin Cook, Ormanspor önünde 31 sayı, 10 ribaundla yıldızlaşırken, Frazier 13 asist yaptı. Lokman Hekim Fethiye BLD, ligde milli ara öncesi son maçını yarın Beşiktaş deplasmanında oynayacak.

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