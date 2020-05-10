Fethiye Teyze’yi kızıyla buluşturdu

Başkan Kırgöz, sardunya çiçeği hediye ettiği ziyaretlerde, İzmir’de görevli olan ve bir aydır annesini göremeyen hemşire Dilek Cengiz’in 84 yaşındaki annesi Fethiye Kunduracı’yı da unutmadı. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette hemşire Dilek Cengiz ile de görüntülü görüşme yaptı. Başkan Kırgöz’ün, annesine yaptığı ziyareti gören Cengiz, “İlk kez bir Anneler Günü’nü annemden ayrı geçireceğim. Ama bu ziyaret beni çok mutlu etti, çok duygulandırdı” dedi. Başkan Kırgöz de, “Karşılıksız sevginin simgesi olan annelerimize ne yapsak az. Annelerimiz dostumuz, annelerimiz sırdaşımız, annelerimiz her şeyimiz” diye konuştu.