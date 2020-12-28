Fethiye turizmine 150 bin euro hibe

Fethiye Belediyesi; turizm sektörünün iklim değişikliğine adaptasyonu ve ilçe turizminin gelişmesi hedefiyle hayata geçireceği projeler için Avrupa Birliği (AB) hibe programına başvurdu. İmzayı atan Başkanı Alim Karaca, “6 milyon 800 bin euroluk bir hibe programı var. Her belediye projesi için de 150 bin euro ayrılmış. Biz de FETOB ve Yıldız Teknik Üniversitesi ile 149 bin 500 euroluk bir proje hazırlıyoruz. Turizm sektörüyle yapacağımız çalıştaylar ve eğitim ön planda olacak” dedi.