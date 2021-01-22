Fethiye, Uğur Mumcu’yu unutmadı

Fethiye Belediyesi, heykeltıraş Onur Fırat Fen imzalı Uğur Mumcu anıtını törenle açtı. Törene; CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Muğla Milletvekilleri Burak Erbay, Suat Özcan, Süleyman Girgin, geçmiş dönem milletvekilleri, CHP İlçe Başkanı Mehmet Demir, CHP ilçe örgütü yönetimi, meclis üyeleri, STK temsilcileri katıldı. Kompozit ahşaptan yapılan anıtta, Mumcu’nun “Vicdan sustu. Hukuk sustu. İnsanlık sustu. Göz göre göre öldürüldük. Ey halkım unutma bizi!” sözlerine yer verildi.

‘Üzüntünün ifadesi’

Belediye Başkanı Alim Karaca, “28 yıl önce çağdaş bir gazetecinin katledilişini gördük. Bu anıt içimizdeki acının ve üzüntünün bir ifadesi. Biz Uğur Mumcu’yu unutmamak ve unutturmamak için çalışıyoruz. Eserde, Fethiye’de yetişen sanatçımızın duyguları var. Sadece Türkiye’nin değil dünyanın ender güzellikteki ilçemize hizmet için gece gündüz çalışıyoruz. Yüzde 48 oyla aldığımız başkanlığı, yapılan kamuoyu yoklamaları sonucunda yüzde 63’lerin üstüne taşıdık. Bizler Mumcu gibi düşünüp Uğur Mumcu gibi yaşayan insanlarız, unutturmayacağız” diye konuştu.

‘En güzeli’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın da, “Basınımızın özgür kalemi Mumcu’nun katledilişinden 28 yıl geçti. Kendisi çağdaş bir hukukçudur. Atatürkçülüğün demokratik ve laik düşüncenin yılmaz savunucusudur” diye konuştu. Cumhuriyet Gazetesi’nden Miyase İlknur da, “Pek çok Uğur Mumcu anıtı gördüm ama gördüğüm en güzel anıt buydu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.