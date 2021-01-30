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    HaberlerEge Haberleri Fethiye’de hortum kabusu
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    30.01.2021 - 07:00 |

    Fethiye’de hortum kabusu

    Fethiye’de meydana gelen ve saatteki hızı 60-70 km’yi bulan fırtına, İnlice Mahallesi’nde hortuma yol açtı.

    Fethiye’de hortum kabusu

    Fethiye’de meydana gelen ve saatteki hızı 60-70 km’yi bulan fırtına, İnlice Mahallesi’nde hortuma yol açtı. Ağaçlar, bir baraka ve büfelere ait dolaplar yıkıldı. Bölgeye gidip hasar tespiti yapan Belediye Başkanı Alim Karaca, “İlk önce ulaşımı sağlamak üzere yollara devrilen ağaç ve savrulan molozları ivedilikle temizledik. Daha sonra Mahalle Muhtarı Cevat Kundakçı ile yerinde tespitler yaptık. Gereken yapılıyor ve yapılmaya devam edecek. Yaralanan bir yurttaşımız dışında herhangi bir üzücü durum yaşanmadı” dedi.
    Öte yandan şiddetli yağmur nedeni ile Fethiye merkezde yollar su ile doldu. Karaçulha Mut Deresi’nde sular yükseldi. Ekipler, Fethiye’nin 41 mahallesinde yaşanan olumsuzluklara anında müdahale etti. Sahil bandında suyun yükselmesiyle kıyıya vuran kirlilik hızla temizlendi. 

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