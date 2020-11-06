Fethiye Belediyesi ile Kent Konseyi’nin başlattığı “Dayanışma Yaşatır” kampanyası kapsamında toplanan hijyen seti, elektrikli ısıtıcı, battaniye, şişe su, dezenfektan, kolonya, pil, maske ve çocuk bezi gibi ürünlerden oluşan malzemeler TIR’a yüklendi. Bazı paketlerin üzerinde “Ayda Bebek”, “Elif Bebek”, “Geçmiş olsun İzmir, Fethiye’den selamlar” yazdığı görüldü. Kent Konseyi Başkanı Gülbahar Edik Kayhan, güzel bir dayanışmayla yardım malzemelerinin kısa sürede toplandığını söyledi.