BİST1.477-0.22EURO9.090.17USD7.440.14ALTIN453.470.89
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Fethiyeli kadınların emeği değerlenecek
    ABONE OL
    01.01.2021 - 00:02 |

    Fethiyeli kadınların emeği değerlenecek

    Fethiyeli kadınların emeği değerlenecek

    S.S. Likya Fethiye Kadın Girişimi, Üretim, İşletme ve Kalkınma Kooperatifi, belediye iş hanı zemin katında hizmete açıldı. Kooperatif Kurucusu Çiğdem Karaca, “Fethiye sınırları içerisinde yaşayan kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesi amacıyla harekete geçtik” dedi. Eşinin kurucusu olduğunu kooperatife İstanbul Büyükşehir tarafından satış stantları verildiğini müjdeleyen Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da, “Yeşilüzümlü Dastarı ve Kayaköy kilimi coğrafi işaretini de aldık” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yeni yıl mesajları için en güzel seçenekler | Hoş geldin 2021 dilekleri ile yılbaşı mesajları

    Yeni yıl mesajları için en güzel seçenekler | Hoş geldin 2021 dilekleri ile yılbaşı mesajları

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Değişti...

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Değişti...

    Polise ateş edip kaçtı! Ortalık karıştı

    Polise ateş edip kaçtı! Ortalık karıştı

    Milli Piyango Sorgulama Ekranı (2021) - 100 milyon TL hangi bilete çıktı? İşte Yılbaşı Özel Milli Piyango çekilişi sonuçları...

    Milli Piyango Sorgulama Ekranı (2021) - 100 milyon TL hangi bilete çıktı? İşte Yılbaşı Özel Milli Piyango çekilişi sonuçları...

    Sıradaki Haber