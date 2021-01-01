Fethiyeli kadınların emeği değerlenecek

S.S. Likya Fethiye Kadın Girişimi, Üretim, İşletme ve Kalkınma Kooperatifi, belediye iş hanı zemin katında hizmete açıldı. Kooperatif Kurucusu Çiğdem Karaca, “Fethiye sınırları içerisinde yaşayan kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlenmesi amacıyla harekete geçtik” dedi. Eşinin kurucusu olduğunu kooperatife İstanbul Büyükşehir tarafından satış stantları verildiğini müjdeleyen Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca da, “Yeşilüzümlü Dastarı ve Kayaköy kilimi coğrafi işaretini de aldık” dedi.