‘Fethiyemizin üç sorunu çözülmeli’

Muğla Valisi Orhan Tavlı, iade-i ziyaret kapsamında Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’yı ziyaret etti. Tavlı’ya, Kaymakam Eyüp Fırat da eşlik etti.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Vali Orhan Tavlı’ya ilçenin temel sorunlarıyla ilgili bilgi sunduğunu belirtti, “İlgili bakanlıklarla destek vereceğini söyledi. Antik Tiyatro’yla ilgili de bir çalışma yapılacağını ifade etti. Amintas’ta bir çalışma yapılması, Fethiye kalesinin restorasyonuyla ilgili düşüncelerimizi aktardık. Fethiye’ye kültürel anlamda gelen turistlerin rahatlıkla gezmelerini sağlayacak bir alan oluşturulması konusunda sunum yaptık” dedi.

‘Alüvyon engellenecek’

Başkan Karaca, körfezin temizlenmesiyle ilgili konuyu da Vali Tavlı’ya aktardıklarını belirtti, “Körfez taramasından önce DSİ kanallarıyla (Mut Deresi gibi) gelen alüvyonların engellemesinin önemli olduğunu ifade ettik. Körfezin temizlenmesiyle ilgili projeye geçilmesi gerektiğini belirttik. Tersanenin taşınmasıyla ilgili düşüncelerimizi söyledik. Bakan beyin talimatıyla önümüzdeki günlerde yıkımlar başlayacak. Bunların önüne geçilmesi için 41 mahallede bütüncül bir imar planı talebinde bulunduk. Fethiye’nin en önemli 3 sorunu, bütüncül imar planı, körfezin temizlenmesi, tersanenin taşınmasıdır. Bu konularda kendilerine bilgiler aktardık. Fethiye’nin bu temel sorunlarını Fethiye Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve Bakanlıklarımız ile hep birlikte çözeriz” diye konuştu.

‘Aşılar bir an önce yapılsın’

Tavlı, Fethiye Muhtarlar Derneği’ni ve Fethiye Otelciler Birliği’ni de (FETOB) ziyaret etti. FETOB Başkanı Bülent Uysal, yaşadıkları sıkıntılar ve çözümleri konusunda Vali Orhan Tavlı’ya bilgiler aktardıklarını söyledi, “Turizm bölgelerimizde Kovid-19 aşılarının bir an önce yapılması konusunda talebimiz oldu” dedi.