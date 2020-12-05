Fethiye’ye hafif raylı sistem projesi

1979 yılında Çin’in Pekin şehrinde kurulan otoyollar, demiryolları, köprüler, limanlar ve tüneller gibi küresel inşaat mühendisliği ve inşaat projelerine imza atan China Road and Bridge Corporation (CRBC) şirketi Türkiye Şubesi Genel Müdürü Li Juguang, Fethiye’ye yapılması planlanan hafif raylı sistem için Belediye Başkanı Alim Karaca ve ilgili birim amirleriyle bir araya geldi. Türkiye’de İzmir Büyükşehir Belediyesi ileişbirliği içerisinde olduklarını söyleyen yetkililer, Fethiye için düşünülen hafif raylı sistem projesi için fizibilite çalışması yapacaklarını belirtti.

Devletten destek istedi

Fethiye’ye daha önce deprem konusunda Yoshinori Moriwaki’yi önceden Fethiye’de ağırladıklarını ve önemli bilgiler aldıklarını söyleyen Karaca, “Bölge koşullarına uygun olduğu ve finans ile ilgili sorunları çözdükten sonra böyle bir projeyi gerçekleştirmek istediğimizi söylemiştik. Pandemiden dolayı ciddi bir gelir kaybımız var. Biz en azından yap- işlet- devret modeliyle yapılabilirse, UKOME ve Ulaştırma Bakanlığı işbirliğinde bu güzel projeyi hayata geçirmek isteriz” dedi.