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    HaberlerEge Haberleri ‘Fidan dikiminde uzmana başvurun’
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    17.03.2020 - 07:00 | | YUSUF ÇINAR

    ‘Fidan dikiminde uzmana başvurun’

    Ödemişli fidancı Necdet Derin, fidan dikimi için en uygun dönemin bu günler olduğu söyledi.

    ‘Fidan dikiminde uzmana başvurun’

    Ödemişli fidancı Necdet Derin, fidan dikimi için en uygun dönemin bu günler olduğu söyledi. Ödemiş’ten Ege Bölgesi’nin en ücra köşelerine, Trabzon ve Rize’ye kadar binlerce fidan götürdüğünü belirten Derin, “Belirli ölçüde kazılan çukurun içine ilk olarak bir buçuk veya iki kürek kadar gübre, üzerine de 10 veya 15 santim kadar toprak atılmalı. Bu toprağın üzerine ise kökleri budanan fidan konulmalı ve üzeri toprakla örtülmeli. Bakımları düzenli yapılan fidanlar, bir ya da iki yılda meyve verir” dedi. 

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