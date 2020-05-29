Fide satışları arttı

BALIKESİR’İN Ayvalık ilçesinde dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, fide ve çiçek satışlarına olan talebi artırdı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlar, rengarenk çiçeklerin yanı sıra domatesten, patlıcana türlü fideyi dikerek, hem evde verimli zaman geçirdi hem de ev ekonomisine katkı sağlamayı amaçladı. Çiçek fiyatları 1 ila 5 liradan başlayıp 50-100 liraya kadar değişirken, fideler de 1 liradan 5 liraya kadar alıcı buluyor. l DHA