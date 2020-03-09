09.03.2020 - 07:00 |
Filede hüzün var
Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu’nda normal sezonun son haftasında evinde Edremit Bld Altınoluk’a 3-2 yenilen Karşıyaka, ayağına kadar gelen Play Off fırsatını son anda kaçırmanın üzüntüsünü yaşıyor.
Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu’nda normal sezonun son haftasında evinde Edremit Bld Altınoluk’a 3-2 yenilen Karşıyaka, ayağına kadar gelen Play Off fırsatını son anda kaçırmanın üzüntüsünü yaşıyor. Seyircisi önündeki kritik randevuda ilk iki seti 2 sayılık farklarla kazanarak 2-0 öne geçen, ancak üçüncü seti 2, dördüncü seti 3 sayı farkla kaybedip skorun 2-2’ye gelmesine engel olamayan yeşil kırmızılılar, maç bitmeden Play Off biletini Göztepe’yi puan kayıpsız yenen Bolu Belediyespor’a kaptırmış oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine 8 Mart mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetindeki annelerle telefonla yaptığı görüşmesinde "Bu onurlu duruşunuzu devam ettiriniz. İnşallah en kısa zamanda yavrularınıza kavuşursunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun" mesajını verdi.