Film festivali için geri sayım

Buca Belediyesi’nin himayesinde 15-21 Ekim günleri arasında gerçekleşecek 6. Balkan Panorama Film Festivali’nde yarışacak filmler belirlendi. 95 yabancı uzun metraj film, 453 yabancı kısa metraj film, 21 yerli uzun metraj ve 122 yerli kısa metraj filmin başvuruda bulunduğu yarışma için toplamda 691 filmin başvurusu alındı. Yarışmaya katılacak yabancı filmlerin tümü Türkiye’de, yerli filmlerin tümü ise İzmir’de ilk defa gösterilecek. Yarışmaların kazananları para ödülü ve Sarı Şemsiye heykelciğiyle ödüllendirilecek. Ayrıca jüri üyelerinin uygun gördükleri her dalda Sarı Şemsiye Jüri Özel Ödülü de verilebilecek.