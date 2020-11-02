İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’i vuran depremin merkez üssü Seferihisar’da incelemelerde bulundu. Depremin ardından deniz suyunun taşmasıyla zarar gören Kaleiçi bölgesindeki evleri, iş yerlerini ve marinayı dolaşan Soyer, “Biz sadece tsunami denilen illeti filmlerde görürdük. Meğer başımıza geleceği varmış. Sığacıklı yurttaşlarımız el emeği göz nuru, alın teri ile ekmeğini kazanan insanlar, çok büyük mağduriyet yaşadı. Bunların hepsinin telafisi var. Büyükşehir olarak sonuna kadar Seferihisar Belediyesi’nin yanındayız. İlçede yaraları hep birlikte saracağız” dedi.

‘Dersimizi almıştık’

İncelemelerinin ardından açıklama yapan Soyer, “Daha önce Seferihisar’da büyük depremler yaşandı. İnsanlar sokaklarda kaldı. Haftalarca dışarda depremlerin yaralarını sarmaya çalıştık. Bütün bunlardan çok ders çıkardık. O günden sonra Seferihisar’da yapı stokunun, yeni ruhsatların, yeni inşaatların düzenlemesiyle ilgili hep birlikte emek verdik. Çok şükür bu büyük depremin merkezi Seferihisar olmasına rağmen, çok büyük can kayıpları ve yıkımlar yaşanmadı. Bununla teselli buluyoruz. Bu nedenle bir açıdan sevinçliyiz” diye konuştu.